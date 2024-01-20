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Giriş Tarihi: 20.1.2024 12:09 Son Güncelleme: 20.1.2024 12:29

İstanbul'da taksi şoförü kadına saldırdı: Yerde sürükleyerek darbetti

Şişli'de gece saatlerinde taksi şoförü bir kadını sokak ortasında darbetti. Kadını yere düşüren şoför, herkesin içinde kadına art arda tokat attı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul’da taksi şoförü kadına saldırdı: Yerde sürükleyerek darbetti

Mecidiyeköy'de dün saat 23.30 sıralarında iddiaya göre taksi şoförü ile bir kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taksiden inen şoför kadını sokak ortasında yere düşürerek tokatladı.

Şoför kadını bir süre darbetmeye devam etti. Araya giren vatandaşların yardımıyla güçlükle sakinleştirilen şoför aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

Taksi şoförünün kadını yere düşürerek darbettiği anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde, taksiden inen şoförün kadını boynundan tutarak yere düşürmesi ve art arda tokat attığı anlar yer alıyor.

İstanbul'da taksiciden kadına şiddet dehşeti kamerada!

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İstanbul'da taksi şoförü kadına saldırdı: Yerde sürükleyerek darbetti
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