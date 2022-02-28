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Giriş Tarihi: 28.2.2022 11:06 Son Güncelleme: 28.2.2022 11:27

İstanbul'da taksici ile yolcu ücret kavgasına tutuştu

DHA
İstanbul’da taksici ile yolcu ücret kavgasına tutuştu

Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı... Taksici ile yabancı uyruklu yolcular arasında ücret nedeniyle gerginlik yaşandı. Yoldan geçen bir meslektaşından da destek alan taksici, ücretini ödemeyen müşterilerini, karayolunun kenarındaki demir parmaklıkların arasında bekleterek gitmelerine izin vermedi.

Olay, geçen cumartesi saat 08.00 sıralarında D-100 karayolunda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü'nün önünde yaşandı. Ücret konusunda anlaşmazlık yaşayan taksici, aracını yol kenarına çekerek Afrikalı müşterileri ile tartışmaya başladı. Taksici, yoldan geçen meslektaşından aldığı destekle yolcuları uzun bir süre bekletti. Bu sırada tartışmalar devam etti. Yolu ayıran parmaklıkların diğer tarafında bulunan arkadaşlarından para alan yabancı uyruklu müşteriler, taksici ile anlaşmaya çalıştı. İkna olmayan taksici, yolculardan birine yumruk attı. Dakikalarca süren gerilim, oradan geçen bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen polis, tartışmaya nokta koydu. Polis merkezine gitmek istemeyen taksici ve yolcular, ücret konusunda anlaşarak ayrıldı.
Tartışmayı başından itibaren görüntüleyen Ahmet Sarı, "Taksiciler ücret konusunda anlaşamadıkları yabancı müşterilerine saldırdı. Bu doğru bir davranış değil. Şiddet uygulamaya hakları yok. Yaptıklarını görüntüledim diye bana da tepki gösterdiler" dedi.

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İstanbul'da taksici ile yolcu ücret kavgasına tutuştu
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