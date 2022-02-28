İstanbul’da taksici ile yolcu ücret kavgasına tutuştu

Olay, geçen cumartesi saat 08.00 sıralarında D-100 karayolunda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü'nün önünde yaşandı. Ücret konusunda anlaşmazlık yaşayan taksici, aracını yol kenarına çekerek Afrikalı müşterileri ile tartışmaya başladı. Taksici, yoldan geçen meslektaşından aldığı destekle yolcuları uzun bir süre bekletti. Bu sırada tartışmalar devam etti. Yolu ayıran parmaklıkların diğer tarafında bulunan arkadaşlarından para alan yabancı uyruklu müşteriler, taksici ile anlaşmaya çalıştı. İkna olmayan taksici, yolculardan birine yumruk attı. Dakikalarca süren gerilim, oradan geçen bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen polis, tartışmaya nokta koydu. Polis merkezine gitmek istemeyen taksici ve yolcular, ücret konusunda anlaşarak ayrıldı.

Tartışmayı başından itibaren görüntüleyen Ahmet Sarı, "Taksiciler ücret konusunda anlaşamadıkları yabancı müşterilerine saldırdı. Bu doğru bir davranış değil. Şiddet uygulamaya hakları yok. Yaptıklarını görüntüledim diye bana da tepki gösterdiler" dedi.