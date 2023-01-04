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Giriş Tarihi: 4.1.2023 09:11 Son Güncelleme: 4.1.2023 09:12

İstanbul'da taksici kaldırımdaki scooterli kadına çarptı

Esenyurt'ta kaldırımda ilerleyen taksi şoförü, scooter kullanan kadına hafif şekilde çarparak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine yakalanan taksi şoförü, aracında hasta olduğu için kaldırımdan gittiğini söylese de 4 bin 64 lira para cezası yedi. Taksicinin ruhsatı ise 10 günlüğüne iptal edildi.

DHA
İstanbul’da taksici kaldırımdaki scooterli kadına çarptı

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısı Esenyurt mevkisinde meydana geldi.

Taksi şoförü, yoğun trafikten kaçmak için kaldırıma çıkarak ilerledi. O sırada kaldırımda skuter kullanan kadına hafif bir şekilde çarpan taksici, aldırış etmeden yoluna devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"ARAÇTA HASTA VARDI, O YÜZDEN KALDIRIMA ÇIKTIM"
Taksi, ihbar üzerine tespit edilerek fazla uzaklaşmadan trafik polisleri tarafından durduruldu. Polisleri gören taksici, "Aracımda bir kadın vardı, hasta. Durumu acildi. Onu yetiştirmek için kaldırıma çıktım" dedi.

Trafik polisleri de kaldırım üzerini kullandığı ve kaldırımdaki kadını tehlikeye attığını belirterek ceza uygulayacağını söyledi. Taksiden indirilen şoför, "Kaldırımdaki kadını uyardım. Sağa çekti" şeklinde kendini savunsa da ceza yemekten kurtulamadı.

Araç parka çekilirken, şoförün ruhsatı 10 günlüğüne iptal edildi. Taksi şoförüne de 4 bin 64 lira para cezası kesildi.

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İstanbul'da taksici kaldırımdaki scooterli kadına çarptı
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