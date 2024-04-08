Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da taksicilere bayram denetimi
Giriş Tarihi: 8.4.2024 17:07 Son Güncelleme: 8.4.2024 17:58

İstanbul’da taksicilere bayram denetimi

İstanbul’da bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ile birlikte Taksim Meydanı’nda trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde belgeleri eksik olan veya müşteriye fahiş fiyat veren 7 taksi sürücülerine toplamda 39 bin 155 lira para cezası kesildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’da taksicilere bayram denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 9 günlük tatilin başlaması ile birlikte Taksim Meydanı'nda taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde araçlar durdurularak taksi şoförlerinin belgelerini inceleyen ekipler, şoförlerin emniyet kemeri, taksimetre açma, yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yaptı.

Yapılan denetimlerde 5 araç, kayıtsız şoför bulundurma ve müşteriye fahiş fiyat verme durumlarından bağlanarak trafikten men edildi. Men edilen araçlar çekici yardımıyla otoparka çekildi. 2 araca ise taksimetre açmamaktan ceza işlemi uygulandı. Yapılan denetimler sonucunda 7 taksi sürücülere toplamda 39 bin 155 lira para cezası uygulandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da taksicilere bayram denetimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA