İstanbul’da taksiciye silahlı saldırı

Olay Esenyurt'un Yeşilkent Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. 4 kişiden oluşan bir grup, yol kenarında park halinde bulunan bir taksici ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Bu esnada grubun taksicile ile konuştuğunu fark eden başka bir taksi şoförü aracını grubun üzerine doğru sürdü.

Başka bir taksinin gelmesiyle uzaklaşmaya başlayan gruptan bir kişi, belinden çıkardığı tabancayla araç içerisinde yanlarına gelen taksi şoförü İsa K.'ya yakın mesafeden ateş açtı.

Vurulan İsa K. şans eseri saldırıyı hayati tehlike almadan atlatırken, saldırgan ise olay yerinden kaçarak gözlerden kayboldu. Yaşanan saldırıyı mercek altına alan polis ekipleri, şüphelilerin peşine düşerken yaşanan saldırı anı ise kameralar tarafından anbean görüntülendi.