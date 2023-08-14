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Giriş Tarihi: 14.8.2023 02:46

İstanbul'da taksiler yeni ücret tarifesine geçti

Taksilerde yeni ücret tarifesi 14 Ağustos itibarıyla uygulanmaya başladı. UKOME'nin 8 Ağustos'taki kararıyla indi-bindi ücreti 70 TL, açılış ücreti 19.17 TL, kilometre başı ücret ise 13.75 TL oldu.

DHA
İstanbul’da taksiler yeni ücret tarifesine geçti

Taksim'de, yeni ücret tarifesi öncesi yolcu yoğunluğu oluşurken, bazı taksilerin yolcu almadan ilerlediği, bazılarının ise eski tarifeyle yolcu aldığı görüldü.

İstanbul'da ulaşıma yüzde 51.52 zam kararı alınmış, toplu ulaşımda 11 Ağustos'ta uygulanmaya başlayan yeni ücret tarifeleri, taksiler için ise 14 Ağustos olarak belirlenmişti. Saat 00.00'a yaklaşırken, Taksim'de bazı taksicilerin yolcu almadan ilerlediği, bazı taksicilerin ise eski tarifeyle yolcu aldığı görüldü. 8 Ağustos'ta alınan karar sonrasında, taksimetre ayarı gerçekleştiren merkezlerde yeni ücret tarifesine geçiş yapan taksilerin, taksimetreleri 00.00 sonrasında yeni tarifeye geçti. Yeni tarifeyle, 40 TL olan indi-bindi ücreti 70 TL'ye, 12.65 TL olan açılış ücreti 19.17 TL'ye, 8.51 TL olan kilometre başı ücret ise 13.75 TL'ye ulaştı.

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İstanbul'da taksiler yeni ücret tarifesine geçti
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