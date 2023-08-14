İstanbul’da taksiler yeni ücret tarifesine geçti

Taksim'de, yeni ücret tarifesi öncesi yolcu yoğunluğu oluşurken, bazı taksilerin yolcu almadan ilerlediği, bazılarının ise eski tarifeyle yolcu aldığı görüldü.

İstanbul'da ulaşıma yüzde 51.52 zam kararı alınmış, toplu ulaşımda 11 Ağustos'ta uygulanmaya başlayan yeni ücret tarifeleri, taksiler için ise 14 Ağustos olarak belirlenmişti. Saat 00.00'a yaklaşırken, Taksim'de bazı taksicilerin yolcu almadan ilerlediği, bazı taksicilerin ise eski tarifeyle yolcu aldığı görüldü. 8 Ağustos'ta alınan karar sonrasında, taksimetre ayarı gerçekleştiren merkezlerde yeni ücret tarifesine geçiş yapan taksilerin, taksimetreleri 00.00 sonrasında yeni tarifeye geçti. Yeni tarifeyle, 40 TL olan indi-bindi ücreti 70 TL'ye, 12.65 TL olan açılış ücreti 19.17 TL'ye, 8.51 TL olan kilometre başı ücret ise 13.75 TL'ye ulaştı.