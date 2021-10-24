İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, 195 adet çeşitli form ve ebatlarda sikke, 4 adet haç, 13 adet yüzük, 2 adet bronz obje, 9 adet cam gözyaşı şişesi, 1 adet mızrak ucu, 1 adet kama, 1 adet gümüş yılan başlı obje, 1 adet gümüş kartal başlı obje olmak üzere toplam 227 parça tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke ve obje ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 16 adet fişek ele geçirildi.

İstanbul’da tarihi eser operasyonu: 227 parça ele geçirildi | Video

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.Ş. ve E.D. isimli şüpheliler hakkında "2863 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.