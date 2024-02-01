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Giriş Tarihi: 1.2.2024 10:18 Son Güncelleme: 1.2.2024 11:09

İstanbul’da “Tarihi Eser” operasyonu… Dedektörle yakalandılar

İstanbul’da düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ve tarihi eser bulmak için kullanılan bir dedektör ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul’da “Tarihi Eser” operasyonu… Dedektörle yakalandılar

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul merkezli 7 ilde "Tarihi Eser" operasyonu düzenledi. 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bin 313 sikke, farklı form ve biçimlere sahip taştan yapılmış 93 adet keski ve delgi aletleri, çeşitli form ve ebatlarda 39 metal obje, sekiz yüzük, beş ok ucu, bir ahşap tavan göbeği ve tarihi eser bulmak için kullanılan bir dedektör ele geçirildi.

İstanbul'da "Tarihi Eser" operasyonu! Dedektörle yakalandılar | Video

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İstanbul’da “Tarihi Eser” operasyonu… Dedektörle yakalandılar
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