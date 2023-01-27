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Giriş Tarihi: 27.1.2023 09:38

İstanbul’da tarihi eser operasyonu… Kafataslarıyla yakalandı…

İstanbul’da tarihi eser operasyonu düzenlenen bir adreste çok sayıda tarihi eser ve leopar kürkleri, kafaları, karaca ve tilki tahnitleri, kafatasları, alageyik trofe ve çeşitli hayvan boynuzları ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul’da tarihi eser operasyonu… Kafataslarıyla yakalandı…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Silivri İlçesi'nde bulunan bir adreste Yunan-Roma, Bizans-Osmanlı Dönemleri'ne ait tarihi eserler olduğunu tespit etti. Adrese yapılan operasyonda bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 55 adet Amfora, Küp, Şifa Taşları, Ahşap Terazi, Cumhuriyet Dönemi Tüfekler, Hristiyanlık Dünyası İkonası, musluk başları, alem ve su terazileri ele geçirildi. Adreste ayrıca CİTES Sözleşmesi kapsamında satışları yasak olan 81 adet leopar kürkleri ve kafaları, karaca ve tilki tahnitleri, kafatasları, alageyik trofe ve çeşitli hayvan boynuzları da ele geçirildi.

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İstanbul’da tarihi eser operasyonu… Kafataslarıyla yakalandı…
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