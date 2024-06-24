İstanbul’da tatil sonrası haftanın ilk iş gününde girişler yoğun iç kısımlar boş kaldı

Uzun süreli bayram tatili sonrası İstanbul'a dönüşler devam ederken haftanın ilk iş günü bazı ilçelerdeki köprü ve ana arterlerde yoğunluk yaşanırken iç bölgelerdeki trafiğin oldukça sakin olduğu görüldü. Sabah saatlerinde İstanbul'a dönüşler itibariyle Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte ve bağlantı yollarında trafiğin yoğun olduğu gözlendi.

Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametinde, Avcılar ve Kağıthane bölgesinde trafik ağır seyrederken, kalan bölgelerde trafiğin sakin olduğu kaydedildi.

D-100 kara yolunda da Ankara istikametinde Avcılar, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ile Halıcıoğlu arasındaki bazı bölgelerde kısmi yoğunluklar yaşandı.

Anadolu Yakası'nda ise TEM Otoyolu Edirne istikametinde Sancaktepe ve Ataşehir mevkisinde trafik yoğunlaşırken, diğer bölgeler akıcı ilerledi.

D-100 kara yolunda, Bostancı ve Kartal arasında da her iki istikamette bazı bölgelerde hafif trafik yoğunlukları oluştu.

Kentte tatil öncesi ve okulların eğitim öğretime devam ettiği dönemde özellikle pazartesi günleri sabah yüzde 70'leri aşan trafik, İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, okulların tatil olmasından tatilcilerin dönüşlerinin devam etmesinden dolayı yüzde 31 oranında kaldı.

METROBÜS ARIZA YAPTI YOLDA KALDI

İstanbul'da trafik yoğunluğu sakin geçerken sabah saatlerinde seferini yapan bir metrobüs Bahçelievler – Şirinevler istikametinde seyir halindeyken aniden arıza yaptı. Arıza yapan metrobüsteki yolcular işlerine gecikmek zorunda kaldılar. Metrobüsün arıza yapması sonucu sıkıntı yaşayan yolcular aracı tahliye ederek güzergahta gelen başka bir metrobüse nakledildiler. Metrobüsün arızasının giderilmesi için teknik servis hatta uzun süre çalışma yaptı.