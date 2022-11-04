Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da tedavi gören maden işçisi taburcu oldu
Giriş Tarihi: 4.11.2022 13:10

İstanbul’da tedavi gören maden işçisi taburcu oldu

Bartın’daki maden ocağı patlamasında yaralanıp İstanbul Çam Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi gören 6 yaralıdan İbrahim Çekliktaş taburcu edildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da tedavi gören maden işçisi taburcu oldu

İstanbul'da maden kazasından yaralı olarak Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilip tedavi uygulanan İbrahim Çeliktaş yaklaşık üç haftadır hastanede Hiperbarik Oksijen tedavisi uygulanıyordu.

Bartın'daki meydana gelen maden ocağı patlamasında yaralanan ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen 6 madenci yanık ünite merkezinde tedavi altına alınmıştı. Yaralılardan Hiperbarik Oksijen tedavisine alanan İbrahim Çeliktaş, yoğun bakımdan servise alındığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyaret edilmişti.

Yaklaşık 3 haftalık tedavi sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden kazasında yaralanıp, İstanbul'da tedavi edilen bir işçinin taburcu olduğunu duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın'daki maden ocağı kazasında yaralanıp, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle tedavi edilen hastamız bugün taburcu oldu. Yanık hastalarımızdan biri ise yoğun bakımdan normal servise çıktı. Diğer hastalarımızın durumu stabil" ifadelerine yer verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? TOKİ kura çekimi tarihleri 2022 hakkında açıklama! e devlet sorgulama ekranı
SON DAKİKA: İzmir Buca'da korkutan deprem! Bakan Süleyman Soylu'dan İzmir depremi sonrası önemli açıklama
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2022: 4 Kasım Güncel Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, puanı kaç, düştü mü - yükseldi mi?
KPSS Polislik önlisans puanı 2022 tablosu POMEM şartları ile yayında! KPSS önlisans Polislik taban puanları, puan türü ve baraj puanı
Son dakika Beşiktaş haberleri… Şenol Güneş’in yapacağı ilk transfer belli oldu! Beşiktaş sürpriz ismi kadrosuna katıyor…
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dinamo Kiev maçı sonrası flaş Arda Güler itirafı! "Biti kanlananlar, 17 yaşındaki bir oyuncuya..."
2022 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI: Güncel UEFA ülkeler sıralaması ile Türkiye ülke puanı sıralaması kaç oldu, yükseldi mi? Avrupa'da Türk rüzgarı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya Arda Güler'i konuştu, Fenerbahçe'de tarihe geçti! Gol sevincindeki o anlar geceye damga vurdu...
İZMİR'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, okul var mı? 4 Kasım 2022 Deprem nedeniyle İzmir'de okullar bugün tatil mi, ders var mı?
Son dakika haberleri: UEFA'dan Fenerbahçe'ye dev gelir! Jorge Jesus'un bileği bükülmüyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da tedavi gören maden işçisi taburcu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA