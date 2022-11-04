İstanbul’da tedavi gören maden işçisi taburcu oldu

İstanbul'da maden kazasından yaralı olarak Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilip tedavi uygulanan İbrahim Çeliktaş yaklaşık üç haftadır hastanede Hiperbarik Oksijen tedavisi uygulanıyordu.

Bartın'daki meydana gelen maden ocağı patlamasında yaralanan ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen 6 madenci yanık ünite merkezinde tedavi altına alınmıştı. Yaralılardan Hiperbarik Oksijen tedavisine alanan İbrahim Çeliktaş, yoğun bakımdan servise alındığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyaret edilmişti.

Yaklaşık 3 haftalık tedavi sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden kazasında yaralanıp, İstanbul'da tedavi edilen bir işçinin taburcu olduğunu duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın'daki maden ocağı kazasında yaralanıp, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle tedavi edilen hastamız bugün taburcu oldu. Yanık hastalarımızdan biri ise yoğun bakımdan normal servise çıktı. Diğer hastalarımızın durumu stabil" ifadelerine yer verdi.