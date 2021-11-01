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Giriş Tarihi: 1.11.2021 09:59 Son Güncelleme: 1.11.2021 10:49

İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Deniz böyle çekildi

İHA
İstanbul’da tedirgin eden görüntü: Deniz böyle çekildi

Beykoz’da Anadolukavağı sahilinde deniz suyunun çekilerek kayalıkların ortaya çıktığını gören vatandaşlar tedirgin oldu. Sahil şeridinin son hali havadan böyle görüntülendi.Çekilmenin kaynağı ise merak konusu oldu.

Beykoz Anadolu Kavağı Sahil şeridinde 'gelgit' nedeniyle deniz suyu kıyıdan yaklaşık 80 santimetre geri çekildi. Suyun çekildiği yerlerde deniz altındaki kayalıklar ve yosunlar ortaya çıktı.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar ve balıkçılar ise deniz suyunun çekildiğini fark edince cep telefonları ile o anları kayda aldı.

Öte yandan 'gelgit' sonucu deniz suyu çekilen Anadolu Kavağı Sahili'nin son hali havadan görüntülendi.

"SULARIN ÇEKİLMESİYLE KAYALIKLAR ORTAYA ÇIKTI"
Sahilde balıkçılık yapan Mehmet Cömert, "İstanbul'da son dönemlerde yağış olmadığından dolayı denizde 60 ile 80 cm arasında çekilme oldu.

Kıyıdaki kaya parçaları suyun altındaydı, görünmüyordu. Deniz suyunun çekilmesiyle kayalıklar ortaya çıktı. Bu yıl kurak geçiyor." diye konuştu.

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İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Deniz böyle çekildi
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