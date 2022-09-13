İstanbul’da tedirgin eden görüntüler! 3 ilçede su hortumu

İstanbul'da 3 ilçede birden su hortumu oluştu. Bakırköy, Tuzla ve Beykoz'da oluşan su hortumu kareleri sosyal medyada vatandaşlar ve hava forum siteleri tarafından paylaşıldı. Fotoğraf karelerinde 3 ilçede de oluşan su hortumu net bir şekilde görüldü. Aynı anda 3 ilçede birden oluşan su hortumu paniğe neden oldu.

SU HORTUMU NEDİR? NASIL OLUŞUR?

Hızla yükselen hava, basıncı ve sıcaklığı düşürür. Bu sırada rüzgâr şiddetini arttırır ve su buharı yoğunlaşır. Yoğunlaşan su buharı, bulutun altında belirmeye başlayan şeklin belirgin olmasına, havanın ise kararsız olmasına neden olur. Suyun üzerinde oluşan hortum ise, yerden emdiği sular ile bir su hortumu oluşturur.