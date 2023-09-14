İstanbul’da telefon dolandırıcılarına operasyon

İstanbul Bayrampaşa'da ikamet eden yabancı uyruklu M.A.J.'yi arayan bir kişi kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp 'hakkınızda terör örgütü soruşturması var' elinizdeki paraların güvende olması gerekiyor dedi.
Gelen o telefona inanan M.A.J. evdeki 1.5 milyon liralık nakit parayı bir poşete koydu. Ardından telefondan gelen talimatlara uyup kapıya gelen şahsa teslim etti.
'PARAN GÜVENDE OLSUN'
11 Eylül günü Kadıköy'de ikamet eden yabancı uyruklu L.B.M.'yi arayan dolandırıcı bu kez kendisini savcı olarak tanıttı.
Şahsa yine adının terör örgütlerine karıştığını söyleyip, evdeki paraların güveni için eve gelen kişiye teslim etmesi gerektiğini söyledi. 500 bin lirasını elleriyle teslim eden L.B.M. dolandırıldığını anladığında çok geç olmuştu. Hemen polise gidip şikayette bulundu.
AYNI GÜN DÜĞMEYE BASILDI
15 gün içerisinde peş peşe gelen gelen bu şikayetler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık faaliyetinde bulunan bir şebekeyi takibe aldı.
İstanbul ve Balıkesir'de birçok şahsı dolandıran şebekenin, telefonla irtibat kurdukları kişileri, kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak tehdit yoluyla para isteyerek ya da şahısların sim kartlarını kopyalayarak mobil bankacılık üzerinden kendi hesaplarına para aktardıkları tespit edildi.
Ardından 11 Eylül'de operasyon düzenleyen polis ekipleri şebeke üyesi 8 kişiyi İstanbul'daki çeşitli adreslerde gözaltına aldı.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bursa'da yaşayan şebeke üyesi Eren K. (29) ise Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak İstanbul'a sevk edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan Eren K. (29), Şükrü Ö (30), Ömer C. (37), Mazlum Y. (31), Mehmet K. (44) ve Nurettin Y. (40) mahkemece tutuklanırken, şüphelilerden Vedat YahyaG. (36), Fırat F. (31) ve Akın G. (30) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.