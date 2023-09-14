İstanbul’da telefon dolandırıcılarına operasyon

31 Ağustosta yaşanan bu olaydan kısa bir süre sonra Beylikdüzü'nde yine yabancı uyruklu A.M.I'yı arayan bir dolandırıcı kendisini polis olarak tanıttı ve aynı yalanlarla A.M.I'yı da ikna etti. A.M.I. 300 bin doları bir çantaya koyup kapıya gelen şahsa elleriyle teslim etti.