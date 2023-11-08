İstanbul’da Temmuz ayında yanan ormanlık alana 34 bin 500 çam fidanı dikildi

İstanbul Beykoz Anadolu Feneri Mahallesi'nde 26 Temmuz'da çıkan yangında 21.6 hektarlık çalılık ve ormanlık alan zarar görmüştü. İstanbul Valiliği koordinasyonluğunda yapılan çalışmayla 21 hektarlık alana 34 bin 500 çam fidanı dikildi. Fidan dikim törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Orman Bölge Müdürü Celal Pir, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile mülki ve askeri yetkililer ve öğrenciler katıldı.

"TÜRKİYE YÜZYILININ İLK ORMANI"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında başlayan programda konulan İstanbul Valisi Davut Gül, "Türkiye yüzyılının ilk ormanını bugün İstanbul'da öğrencilerimizle birlikte dikmiş olacağız. Burası bu sene içinde yangın sonucu yanan bir alanımızdır. Orman teşkilatımız yanan ormanları her sene, yılı içinde tamamlıyor ve onu tekrardan millete ve devlete kazandırmış oluyor. Gördüğünüz alan İstanbul'da yanan ormanların yaklaşık yüzde 45'ini oluşturuyor. Kalan kısmını da yıl içinde ağaçlandıracağız. İstanbul'da 2023 yılı içerisinde yanan ormanların tamamı tekrar dikilmiş olacak. Pandemi bize sağlığın her şey olduğunu gösterdi. Bir bahçenin bir maskenin bir nefesin ne kadar kıymetli olduğunu yaşayarak gördük" dedi.

POLİS VE JANDARMAYLA BİRLİKTE AĞAÇ DİKTİLER

Yapılan konuşmaların ardından İstanbul Valisi Davut Gül, protokol üyeleri, öğrenciler, polis ve jandarma ve orman görevlileriyle birlikte alana çam fidanı dikti.