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Giriş Tarihi: 7.4.2022 09:27 Son Güncelleme: 7.4.2022 09:40

İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul’da terör operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik 7 ilçede yapılan operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından DHKP/C terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Sultangazi'de 12 Mart 1995 tarihli Gazi Olaylarının yıl dönümünde gerçekleştirilen yürüyüşte, DHKP/C Terör Örgütü adına örgütsel pankart açan ve sloganlar attığı tespit edilen 23 şüphelinin yakalanması için 7 ilçede 21 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, aynı operasyonda farklı bir soruşturma çerçevesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bulunan 1 şüpheli de yakalandı.

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İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı
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