Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da terör operasyonu! 18 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 15.2.2022 09:13 Son Güncelleme: 15.2.2022 09:18

İstanbul'da terör operasyonu! 18 şüpheli yakalandı

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
İstanbul’da terör operasyonu! 18 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında içerisinde Suriye uyruklu şahısların da olduğu ve terör örgütü YPG adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelileri yakalamak için düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 3 farklı soruşturma kapsamında şüphelilerle ilgili bir süre teknik ve fiziki takip yapıldı. Başsavcılığın talimatıyla bu sabah İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt ilçesinde faaliyet yürüten 17 terör örgütü şüphelisine operasyon yaptı.

SURİYE KOLUNA JANDARMA OPERASYONU

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise PKK terör örgütünün Suriye kolu olan YPG içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Suriye uyruklu 5 kişiye operasyon yaptı. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan toplam 22 şüpheliden 18'i yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İ İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Size 24 saat süre veriyorum
Hazal Kaya, oğlu Fikret'in yanlış söylediği kelimenin dövmesini yaptırdı: Unutmamak için yazdırdım
Adnan Oktar’dan kaçan kadınlardan skandal itiraflar! İngiliz basınına konuştular
Son dakika: ABD Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdı!
Son dakika haberi: İndirimli elektrik için formül belli oldu! Konutlara ve esnafa ayrı sistem
Kaymakamlık müdüründen görülmemiş tuzak! Manukyan'ın dairelerine sahte belgelerle çöktü
CHP'li Onursal Adıgüzel, "14 Şubat" üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! "Seviyesizliğine şaşırmadık"
Son dakika: 12 yıla kadar hapsi isteniyordu! Sedef Kabaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Sivas'ta korkunç olay! Baba evde parçalanmış, oğlu ise bahçede donmuş halde bulundu
Türkiye ile BAE arasında 13 anlaşma imzalandı! Savunma Sanayii, sağlık, ekonomi...
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da terör operasyonu! 18 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA