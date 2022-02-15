İstanbul’da terör operasyonu! 18 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 3 farklı soruşturma kapsamında şüphelilerle ilgili bir süre teknik ve fiziki takip yapıldı. Başsavcılığın talimatıyla bu sabah İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt ilçesinde faaliyet yürüten 17 terör örgütü şüphelisine operasyon yaptı.

SURİYE KOLUNA JANDARMA OPERASYONU

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise PKK terör örgütünün Suriye kolu olan YPG içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Suriye uyruklu 5 kişiye operasyon yaptı. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan toplam 22 şüpheliden 18'i yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İ İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.