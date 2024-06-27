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Giriş Tarihi: 27.6.2024 10:24

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

AA
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgelerindeki üyeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda ülke için tehdit oluşturduğu değerlendirilen "yabancı terörist savaşçı" diye nitelendirilen şüphelilerin yakalanması amacıyla 7 ilçede 17 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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