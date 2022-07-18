İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi, İstanbulkart ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İBB’den İstanbulkart bedellerine yüzde 100 zam

İstanbulkart zammı sonrası milyonlarca istanbullu konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Sosyal medyada uygulanan zamma büyük tepki gösterilirken kentteki otobüs, metro, tramvay, vapur ve metrobüs gibi ulaşım araçlarında kullanılan anonim İstanbulkart bedeli 50 TL'ye yükseldi. Peki, Toplu taşımaya zam mı geldi, İstanbulkart ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte son dakika gelişmesinin detayları...