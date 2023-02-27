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Giriş Tarihi: 27.2.2023 10:49

İstanbul'da toz taşınımı etkili oldu

İstanbul'un bazı ilçelerinde toz taşınımı görüldü.

AA
İstanbul’da toz taşınımı etkili oldu

Kentte belirli bölgelerde gece saatlerinde sağanak etkili olurken, toz taşınımından dolayı çamurlu yağış oluştu.

Avcılar ve Bahçelievler'de yağışın ardından park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

Otomobillerinde toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını oto yıkamacılara götürdü.

Fikret Çelik, Bahçelievler'de evinin önünde park halindeki aracını sabah çamurla kaplı gördüğünü belirterek, bezle biraz temizlediğini, etraftaki birçok aracın da aynı şekilde olduğunu söyledi.

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İstanbul'da toz taşınımı etkili oldu
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