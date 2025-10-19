İSTANBUL’DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ 19-29 Ekim 2025 | Valilik kararı ile belli oldu! Hangi yollar trafiğe kapandı, alternatifleri neler?

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları ve genel prova hazırlıkları kapsamında bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği açıklamasına göre, 19 Ekim 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek genel prova ile 29 Ekim 2025 Çarşamba günü düzenlenecek resmi tören sırasında saat 05.45'ten program bitimine kadar bazı cadde ve bulvarlarda ulaşım sağlanamayacak. İşte, trafiğe kapalı yollar ve alternatif rotalar:
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek kutlamalar ve genel prova kapsamında kentte bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 19 Ekim Pazar prova günü ve 29 Ekim Çarşamba tören günü saat 05.45'ten program bitimine kadar birçok ana arterin ulaşıma kapalı olacağı bildirildi.
Törenlerin yapılacağı Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) başta olmak üzere çevresindeki birçok bağlantı noktası da araç geçişine kapatılacak. İşte, o yollar:
(05:45-PROGRAM BİTİMİ):
- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler,
- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Edirnekapı – Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Oğuzhan Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Sofular Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Halıcılar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Akdeniz Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Akşemsettin Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Keçeci Meydan Sokak- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Tatlı Pınar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,
- Kaleboyu Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,
- Sulukule Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı