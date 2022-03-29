İstanbul’da trafik çilesi her geçen gün artıyor

Trafik yoğunluk haritasına göre akşam saatlerinde trafik yüzde 70'lere kadar yükseliyor.

İstanbul'da yağmurlu ve karlı havanın sona ermesi ve havaların güneşli geçmesi nedeniyle vatandaşlar araçlarıyla yola çıktılar. Yağışların sona ermesi ile birlikte trafik yine eski günlerine döndü. Okulların açık olması ve insanların sıcak ve güneşli havayı görünce özel araçlarıyla yola çıkması nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde İstanbul trafiği yine kilitlenme derecesine ulaştı.

İstanbul'da güneşli ve sıcak günler nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu yüzde 70'lere yükselip İstanbul'un yolları adeta kırmızıya dönüştü. Vatandaşlar yoğun trafik nedeniyle saatlerce direksiyen başında evlerine ulaşmaya çalıştı.