Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da 'Trafik Haftası' böyle kapandı! Galata Kulesi'ne ‘Güvenli Trafik’ slaytı
Giriş Tarihi: 13.5.2022 22:32 Son Güncelleme: 13.5.2022 22:42

İstanbul’da 'Trafik Haftası' böyle kapandı! Galata Kulesi'ne ‘Güvenli Trafik’ slaytı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da ’Trafik Haftası’ böyle kapandı! Galata Kulesi’ne ‘Güvenli Trafik’ slaytı

İstanbul’da Trafik Haftası kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde bir çok etkinlik düzenlendi. Etkinliklerle yaya ve sürücülere güvenli trafik bilgileri aktarıldı. Trafik haftası kapanışında da Galata Kulesine “yayalar için 5 adım da güvenli trafik” sloganlarının yer aldığı bilgiler yansıtıldı.

İstanbul'da trafik haftası İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında hem sürücülere hem yayalara trafik kuralları bir kez daha hatırlatıldı. Trafik haftasının son gününde ise İstanbul'un sembollerinden Galata kulesine yine yayalar için trafik kuralları hatırlatıldı.

Kuleye "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" başlığı İle madde madde nelere dikkat edilmesi gerektiği yazan bir slayt gösterisi döngüsel olarak yansıtıldı.

İstanbul’da 'Trafik Haftası' böyle kapandı! Galata Kulesi'ne ‘Güvenli Trafik’ slaytı | Video

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İstanbul’da 'Trafik Haftası' böyle kapandı! Galata Kulesi'ne ‘Güvenli Trafik’ slaytı
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