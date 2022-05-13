İstanbul'da trafik haftası İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında hem sürücülere hem yayalara trafik kuralları bir kez daha hatırlatıldı. Trafik haftasının son gününde ise İstanbul'un sembollerinden Galata kulesine yine yayalar için trafik kuralları hatırlatıldı.

Kuleye "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" başlığı İle madde madde nelere dikkat edilmesi gerektiği yazan bir slayt gösterisi döngüsel olarak yansıtıldı.

İstanbul’da 'Trafik Haftası' böyle kapandı! Galata Kulesi'ne ‘Güvenli Trafik’ slaytı | Video