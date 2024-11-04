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Giriş Tarihi: 4.11.2024 14:03 Son Güncelleme: 4.11.2024 14:09

İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis memuru memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Bakırköy'de trafik kazasına müdahale ettiği sırada İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Polis Memuru Ogün Yürümez, memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde toprağa verildi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
İstanbul’da trafik kazasında şehit olan polis memuru memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis memuru Ogün Yürümez için kent merkezinde Şehit Şaban Abanoz Parkı'nda cenaze töreni düzenlendi.Törende şehit polisin eşi Tuğba ve yakınları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Törene, şehit polisin ailesi, yakınları, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Giresun İl Jandarma Komutanı Özgür Özer, Giresun İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Modaoğlu, bazı ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Şaban Abanoz parkında öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehit polis memuru Ogün Yürümez'in naaşı, Eynesil ilçesine bağlı Aralık köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis memuru memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
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