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Giriş Tarihi: 10.10.2022 09:24

İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da haftanın ilk iş günü dolayısıyla trafikte yoğunluk yaşanıyor.

AA
İstanbul’da trafik yoğunluğu

Kentin her iki yakasında oluşan trafik nedeniyle bazı noktalarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Ankara istikametinde, Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu mevkisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün her iki yönü ve Hasdal TEM bağlantı yolu trafiğin yoğunlaştığı yerler arasında.

Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye Alemdağ mevkisi çift yönlü, TEM otoyolu ve bağlantı yolları, D-100 Karayolu Üsküdar Çamlıca mevkisi ile Maltepe'den Avrasya tüneli girişine kadar yer yer trafik yoğun.

Basın Ekspres yolunda çift yönlü, Bakırköy sahil yolu Zeytinburnu yönü, Esenyurt-Beylikdüzü bağlantı yolu, D-100 Küçükçekmece-Şirinevler Ankara yönü, O-3 Sağmalcılaer Viyadüğü-Bayrampaşa yönü sağ şeritte araç arızası nedeniyle trafik bulunuyor.

Hasarlı trafik kazaları ve araç arızalarının da etkisiyle bazı noktalarda trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 09.10 itibarıyla yüzde 58 ölçüldü.

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İstanbul'da trafik yoğunluğu
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