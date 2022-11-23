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Giriş Tarihi: 23.11.2022 19:11 Son Güncelleme: 23.11.2022 19:13

İstanbul'da trafik yoğunluğu 90'a ulaştı

İstanbul'da haftanın üçüncü iş günü mesai bitiminde trafikte başlayan yoğunluk devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin cep trafik uygulamasına göre yüzde 90'a ulaştı.

AA
İstanbul’da trafik yoğunluğu 90’a ulaştı

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Uzunçayır Köprülü Kavşağı'ndan Tuzla Aydınlı mevkisine kadar çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu Otoyolu Samandıra ayrımına kadar trafik yoğun seyrederken, ters yönde trafik Çamlıca-Anadolu Otoyolu kavşağına kadar yoğun seyrediyor.

Altunizade ve Kısıklı'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne de yoğun trafik yaşanıyor.
Çamlık Kavşağı'ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar çift yönlü yoğunluk bulunurken, Üsküdar-Kanlıca arası sahil yolunda da yoğunluk gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Haliç'ten Küçükçekmece'ye, TEM Otoyolu'ndan Gaziosmanpaşa, Avcılar gişelerine kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Sahilde Kennedy Caddesi, Fatih Zeytinburnu ve Bakırköy ile O-3 bağlantı yolunda yoğun trafik devam ediyor.

Şehrin arterlerinde saat 17.00 itibarıyla başlayan trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin cep trafik uygulamasına göre yüzde 87'ye ulaştı.

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İstanbul'da trafik yoğunluğu 90'a ulaştı
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