İstanbul’da trafoya saklanan uyuşturucuyu alan müşteri suçüstü yakalandı!





POLİS SUÇÜSTÜ YAKALADI

Öte yandan, torbacı şahsı yakalamak için çalışmalara devam eden polis ekipleri, trafonun altına uyuşturucu bırakan torbacı şahsın, emniyette çeşitli suçlardan 6 adet kaydı olan Ünal A. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahsın Gürsel Mahallesi'ndeki evine baskın düzenleyen Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şahsı yakaladı. Evde yapılan aramalarda, çok miktarda kubar, metamfetamin ve bonzai ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi.