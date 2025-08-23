İstanbul’da Ukraynalılar esir askerler için eylem yaptı

Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, yakınlarını kaybeden ve esir takasında Rusyanın esaresitinden kurtulan birkaç askerinde bulunduğu yüzlerce Ukraynalıya hitaben yaptığı konuşmada , "Bugün 24 Ağustos, Ukrayna Bağımsızlık Günüdür. Bu yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda bugün Kahramanlarımızın ödedikleri özgürlük bedelini hatırlatan bir gündür. Binlerce Ukraynalı asker düşman esaretindedir. Binlercesi kayıptır. Binlercesi yasadışı şekilde mahkum edildi. Aileleri her gün acı ve belirsizlik içinde yaşıyor. Sessiz kalmaya hakkımız yok! Esir düşmüş, kayıp ve yasadışı şekilde mahkum edilen askerlerimize destek amacıyla düzenlenen eylemde barışçıl protesto gösterisinde esirlerin kurtulması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Sesimiz, bugün konuşamayan, ancak bizim onlar için mücadele ettiğimize inananlar için gür ve birlik içinde olmalıdır. Bayraklarınızı, Kahramanlarımızın fotoğraflarını ve mavi sarı kurdelelerinizle şuanda esaret altında olanların sesi olalım! Ukrayna, her bir savunucusunu hatırladığını ve onları geri getirmek için mücadele edeceğini dünyaya gösterelim. Özgürlük yalnızca bir hak değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Tüm dünyaya birlikte hatırlatalım: Ukrayna, evlatlarını asla bırakmaz!. Türkiye Ukrayna için dayanışmasını ve barış görüşmelerinde İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelere ev sahipliği yaparak her zaman gösterdi. Dayanışma ve yardımları için Türkiye'ye Cumhurbaşkanına ve halkına teşekkür ediyoruz dedi.

"ZELENSKİY PUTİN GÖRÜŞMESİ İSTANBUL'DA OLABİLİR"

Başkonsolos Nedilskyi, Ukrayna'nın barış için her şeyi yapacağını, konuşmaya ve görüşmeye açık olduklarını söyledi. Nedilskyi, "Toprak bütünlüğümüzü koruyarak her türlü barışa açığız. Daha önceki görüşmeler İstanbul'da gerçekleştirildi. ama Rusya her zamanki gibi oyun oynuyor. Rusya, hiçbir türlü barış istemiyor, her zaman bir sebep buluyor. Ukrayna ile Rusya devlet başkanları görüşmelerinin nerede yapılacağına dair bir çok seçenek var ama daha önceki iki görüşme Türkiye arabulucuğu ile İstanbul'da yapıldığı için diğer seçeneklerle birlikte Ukrayna Devlet Başkanı Vladimi Zelenskiy, Rusya lideri Vladimir Putin ile gerçekleştirilmesi beklenen görüşme İstanbul'da olabilir" dedi.

ESİR DÜŞÜP KURTULAN ASKERLER KONUŞTU

Savaş sırasında esir düşen ve takas yoluyla kurtulan eski bir Ukrayna askeri Semen Komar ise Türkiye'nin Ukrayna ile olan dayanışmasını yaptığı diplomatik girişimlerle defalarca gösterdiğini belirterek, minnettar olduklarını kaydetti. Rusya'nın yasaları tanımadığını savunan takas sonucu Rusyanın esaretinden kurtulan eski asker Semen Komar ile Denis Andriganov , "Rus esaretinde olan binlerce askerimiz var. Lütfen yanımızda yer alın, yakınlarımıza yardımcı olun. Yakınlarımızın yardımınıza ihtiyacı var." dedi. Rusya ile savaşta kaybolan eşi Oleksander Liaşenko için eyleme katılan Yana Liaşenko , oğlu Nazar ile birlikte tüm eylemlere katıldıklarını eşinin Rusya tarafından teslim edilmesini istedi. Ukrayna Bağımsızlık günü nedeniyle düzenlenen eylem Ukrayna milli marşının okunması ve büyük Ukrayna bayrağının açılmasından sonra sona erdi.