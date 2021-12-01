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Giriş Tarihi: 1.12.2021 19:55

İstanbul'da ulaşım sorunu devam ediyor! Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar oluştu

İstanbul’da ulaşım sorunu devam ediyor! Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar oluştu

Haramidere Metrobüs Durağı'nda arıza yapan bir metrobüs nedeniyle metrobüs yolunda uzun kuyruklar oluştu.

İstanbul'da son dönemde sık sık arızalanan metrobüs ve otobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi. Akşam saatlerinde Haramidere Metrobüs Durağı'nda Beylikdüzü istikametine giden bir metrobüs arıza yaptı. Yaşanan arıza nedeniyle Haramidere Sanayi Sitesi-Haramidere metrobüs durakları arasında metrobüs yoğunluğu yaşanırken, seferlerde kısa süreli aksaklıklar yaşandı. Arıza yapan metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

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İstanbul'da ulaşım sorunu devam ediyor! Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar oluştu
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