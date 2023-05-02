Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da Uluslararası Savcılar Birliği 1. Avrupa Bölgesel Konferansı düzenlenecek
Giriş Tarihi: 2.5.2023 10:34

İstanbul’da Uluslararası Savcılar Birliği 1. Avrupa Bölgesel Konferansı düzenlenecek

İstanbul’da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Uluslararası Savcılar Birliği’nin (IAP) işbirliği doğrultusunda “Dijitalleşme Çağında Etkin Soruşturma” konulu 1. Avrupa Bölgesel Konferansı düzenlenecek.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İstanbul’da Uluslararası Savcılar Birliği 1. Avrupa Bölgesel Konferansı düzenlenecek

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014 yılından bu yana üyesi olduğu Uluslararası Savcılar Birliği, dünya genelinde savcılar için ilk ve tek uluslararası organizasyon olma niteliğine sahip. IAP çatısı altında birincisi düzenlenecek olan "Dijitalleşme Çağında Etkin Soruşturma" konulu 1. Avrupa Bölgesel Konferansı, bu yıl Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ev sahipliğinde, 2-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul CVL Park Bosphorus Hotel'de yapılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ın katılıyla gerçekleşecek olan konferansın ilk oturumunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile IAP Genel Sekreteri Han Moraal konuşmalarını gerçekleştirecek. Konferansın ikinci gününde ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve IAP Başkan Yardımcısı ve Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcısı Kamran Aliyev konuşmalarını yapacak.

CUMHURİYETİN 100. YIL DÖNEMİNDE TARİHİ DEĞER

Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Hollanda, İngiltere, ABD, İtalya, İsviçre, Azerbaycan ve Türkiye'den alanında uzman konuşmacıların yer aldığı, 32 ülkeden Başsavcı, Başsavcı Vekili ve kıdemli savcıların katılım sağlayacağı bu Konferans üç oturumdan oluşuyor. IAP Avrupa Bölgesel Konferansının birincisinin Türkiye'de düzenlenmesi, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı bu yılda olması tarihi bir değer taşıyor.

DİJİTALLEŞME KONULARI ELE ALINACAK

"Dijitalleşmenin Ceza Muhakemesindeki Yeri ve Etkileri", "Dijitalleşme Çağında Ekonomik Suçlarla Mücadele" ve "Ceza Muhakemesinde Yapay Zeka" konularının ele alınacağı Konferansta, ülkelerin bilgi ve deneyimleri paylaşılacak, dijital ortamda işlenen suçlarda etkin bir soruşturma yürütülebilmesi için uygulamada karşılaşılan güçlükler, gerekli yasal düzenlemeler ve çözüm önerileri tartışılıp değerlendirmeye konu edilecek.

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İstanbul’da Uluslararası Savcılar Birliği 1. Avrupa Bölgesel Konferansı düzenlenecek
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