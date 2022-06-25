Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da üniversite öğrencilerine uyuşturucu satışı yapan zehir tacirleri yakalandı
Giriş Tarihi: 25.6.2022 09:28 Son Güncelleme: 25.6.2022 09:44

İstanbul'da üniversite öğrencilerine uyuşturucu satışı yapan zehir tacirleri yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da üniversite öğrencilerine uyuşturucu satışı yapan zehir tacirleri yakalandı

İstanbul’da bir üniversitede öğrencilere uyuşturucu madde satışı yapan iki kişi uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandı.

İstanbul Polisi; Ataşehir İlçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan bir üniversitede, bir kişinin üniversite öğrencilerine uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Üniversite çevresinde arka arkaya çalışır vaziyette iki aracın beklediğimi gören İstanbul Polisi; araçların içerisindeki iki kişinin birbirleriyle iletişim kurduğunu saptadı. İki araç hareket ettiği esnada operasyon düzenlendi. G.M.Y. ve B.B. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalarda 32.46 gram Marihuana isimli uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 54 bin 350 lira nakit para, sahte ikamet belgeleri, sahte araç ruhsatları, yabancı sürücü belgeleri, çok sayıda çalışma izin belgesi ve kimlik kartları ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen iki şüpheli de "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul'da üniversite öğrencilerine uyuşturucu satışı yapan zehir tacirleri yakalandı | Video

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İstanbul'da üniversite öğrencilerine uyuşturucu satışı yapan zehir tacirleri yakalandı
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