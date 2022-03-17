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Giriş Tarihi: 17.3.2022 08:35 Son Güncelleme: 17.3.2022 09:25

İstanbul'da Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri durdu! Vatandaşlar istasyonlarda bekledi

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İstanbul’da Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri durdu! Vatandaşlar istasyonlarda bekledi

Üsküdar-Çekmeköy Metrosu’nda meydana gelen arıza nedeniyle seferler 30 dakika boyunca durdu. İşe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştururken seferler gecikmeli olarak yeniden başladı.

İstanbul'da, teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda 30 dakika süren arıza nedeniyle sefer yapılamadı.

Sabah işe ve okullarına gitmek için yola çıkan İstanbullular, yapılamayan metro seferleri nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluşturdu.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Daha sonra yapılan paylaşımda da, seferlerin gecikmeli olarak yapılmaya başlanmasının ardından normal akışın sağlandığı duyuruldu.

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İstanbul'da Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri durdu! Vatandaşlar istasyonlarda bekledi
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