İstanbul’da Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri durdu! Vatandaşlar istasyonlarda bekledi

İstanbul'da, teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda 30 dakika süren arıza nedeniyle sefer yapılamadı.
Sabah işe ve okullarına gitmek için yola çıkan İstanbullular, yapılamayan metro seferleri nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluşturdu.
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Daha sonra yapılan paylaşımda da, seferlerin gecikmeli olarak yapılmaya başlanmasının ardından normal akışın sağlandığı duyuruldu.