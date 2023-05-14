İstanbul’da utanç verici görüntüler: Maganda, giyimini beğenmediği gençlere yumruklarla saldırdı!

İstanbul'da Atatürk Havalimanı metrosunda skandal bir olay yaşandı. Maganda, metroda bulunan iki gence dış görünüşlerinden dolayı önce "Türkiye'den defol git" diyerek ağır küfürler etti.

Tahriklere rağmen tepki vermeyen gençlere maganda daha sonra yumruklarla saldırdı. Gençler, yumrukların ardından kendilerini korumaya çalışırken olay sosyal medyada büyük tepki çekti.

İstanbul'da utanç verici görüntüler: Giyimini beğenmediği gençlere küfrederek saldırdı! | Video



İşte vatandaşların tepkilerinden bazıları

*İnsanoğlu ne kadar aptal olabiliyor örneklerinden.. kimi nereden kovuyorsun? mülk sahibi sen misin? Belki ömrün çok kısa yarının olmayacak neyin kavgası bu?

"İSLAM'A VE MÜSLÜMANA SÖVMENİN ÖZGÜRLÜĞÜ PEŞİNDESİNİZ"

*Evet özgürlük falan, sizler ancak İslam'a ve Müslümana sövmenin özgürlüğü peşindesiniz. Rabbim size ebediyete kadar fırsat vermesin. Hem kimi kimin memleketinden kovuyorsunuz? Bu topraklar Müslüman kanıyla sulandı.

*Nasıl bir akıl tutulması bu? "Özgürlük" bir size mi var?! Islah olmayacaksanız kahrolun!

*bıktım bunların bu köhne, iğrenç, yozlaşmış zihniyetlerinden. ağızlarından salya akıtarak sulandıkları gavur batı bile şunu yapmıyor Müslümanlara. çarşafımızla, sarığımızla, tesettürümüzle biz varız ulan! dün de vardık, bugün de varız, yarın da var olacağız! kavgaysa kavga!