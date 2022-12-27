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Giriş Tarihi: 27.12.2022 10:49

İstanbul'da uyuşturucu baskını! Zehir taciri suçüstü yakalandı

İstanbul’da uyuşturucu madde satışı yapan bir kişi; Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı. İki kilogramı aşkın “Marihuana” adlı uyuşturucu madde bulundu.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da uyuşturucu baskını! Zehir taciri suçüstü yakalandı

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Şirinevler Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. T.A. isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda iki kilo 574 Marihuana maddesi, yedi gram Kokain maddesi, 156 adet uyuşturucu hap, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. T.A. isimli uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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İstanbul'da uyuşturucu baskını! Zehir taciri suçüstü yakalandı
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