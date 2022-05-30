İstanbul’da uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ederek satışını yapan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.
5 İLÇEDE OPERASYON
Bahçelievler, Büyükçekmece, Fatih, Güngören ve Kadıköy'deki uyuşturucu maddelerin çoğaltıldığı ve depolandığı yerleri belirleyen polis, adreslere operasyon düzenledi.
GÖZALTINA ALINAN 14 KİŞİ TUTUKLANDI
Adreslerde yapılan aramalarda toplam 120 kilogram marihuana ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.