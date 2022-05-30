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Giriş Tarihi: 30.5.2022 13:27

İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli tutuklandı

AA
İstanbul’da uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli tutuklandı

İstanbul'un farklı ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda toplam 120 kilogram marihuana ele geçirildi.

İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ederek satışını yapan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

5 İLÇEDE OPERASYON

Bahçelievler, Büyükçekmece, Fatih, Güngören ve Kadıköy'deki uyuşturucu maddelerin çoğaltıldığı ve depolandığı yerleri belirleyen polis, adreslere operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINAN 14 KİŞİ TUTUKLANDI

Adreslerde yapılan aramalarda toplam 120 kilogram marihuana ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli tutuklandı
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