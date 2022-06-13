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Giriş Tarihi: 13.6.2022 13:45 Son Güncelleme: 13.6.2022 14:13

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 162 gözaltı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! 162 gözaltı

İstanbul’da “Torbacı” olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına operasyon düzenlendi. 931 gram uyuşturucu ele geçirildi. 162 kişi gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik İstanbul genelinde operasyon düzenledi. 162 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 513 gram Metamfetamin maddesi, 227 gram Eroin maddesi, 183 gram Esrar maddesi, sekiz gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, üç uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca, dört mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yedi bin 705 lira nakit para ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 162 gözaltı | Video

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 162 gözaltı
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