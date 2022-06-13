İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik İstanbul genelinde operasyon düzenledi. 162 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 513 gram Metamfetamin maddesi, 227 gram Eroin maddesi, 183 gram Esrar maddesi, sekiz gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, üç uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca, dört mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yedi bin 705 lira nakit para ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 162 gözaltı | Video