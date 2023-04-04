İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 17 satıcı yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında araştırmalar doğrultusunda uyarıcı madde satışı gerçekleştiren 27 şüpheli tespit edildi.
17 SOKAK SATICISI YAKALANDI
Şüpheli şahıslardan, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ele geçirildi. Sokak satıcılarına yönelik yapılan adres tespit çalışmalarında ilimiz Beyoğlu ilçesi merkezli ve çevre ilçelerde tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı.