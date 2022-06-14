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Giriş Tarihi: 14.6.2022 14:30

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu... 179 kişi gözaltına alındı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu... 179 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda 179 kişi gözaltına alındı. 22 kilo 594 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde "Torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Haklarında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan yakalama kararı bulunan üç kişinin de aralarında olduğu 179 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda dört farklı türde 22 kilo 594 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 184 bin 130 lira nakit para ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu... 179 kişi gözaltına alındı
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