İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 196 gözaltı

İstanbul Polisi; Bağcılar, Kadıköy, Beylikdüzü ve Fatih İlçeleri'nde "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 196 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda; 17 kilo 847 gram Kokain maddesi, iki kilo 232 gram Metamfetamin maddesi, bir kilo 639 gram Eroin maddesi, 324 gram Esrar maddesi, 79 kök Hint Keneviri, 87 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 53 bin 725 lira nakit para, iki cep telefonu ve paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.