İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! 274 kg metamfetamin ele geçirildi: 7 şüpheli yakalandı

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu, Arnavutköy, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonlarda 274 kg metamfetamin, 130 kg eroin ve 90 kg kokain ele geçirildi. 7 şüpheli yakalandı.

"TÜM MÜCADELEMİZ UYUŞTURUCUDAN TÜM VATANDAŞLARIMIZI KORUMAK"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz" dedi.