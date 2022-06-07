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Giriş Tarihi: 7.6.2022 14:29 Son Güncelleme: 7.6.2022 15:11

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda 34 kişi yakalandı. Satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; özellikle hedef aldıkları gençlere uyuşturucu madde satan ve "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına eş zamanlı ve helikopter destekli şafak operasyonu düzenledi. Kadıköy ve Şişli İlçeleri'nde çok sayıda adrese Özel Harekat destekli baskın yapıldı. 34 uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı. Satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı | Video

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı
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