İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; özellikle hedef aldıkları gençlere uyuşturucu madde satan ve "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına eş zamanlı ve helikopter destekli şafak operasyonu düzenledi. Kadıköy ve Şişli İlçeleri'nde çok sayıda adrese Özel Harekat destekli baskın yapıldı. 34 uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı. Satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.



İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı | Video