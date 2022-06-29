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Giriş Tarihi: 29.6.2022 09:24

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 34 zehir taciri yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 34 zehir taciri yakalandı

İstanbul’un iki farklı ilçesinde “Torbacı” olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına operasyon yapıldı. 34 uyuşturucu madde satıcısı yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenler ve Maltepe İlçeleri'nde "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Özel Harekat ve helikopter destekli eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. 34 uyuşturucu madde satıcısının suçüstü yakalanarak gözaltına alındığı operasyonlar polis kameralarına yansıdı.

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; yüklü miktarlarda ve farklı türde uyuşturucu maddeler, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş olan uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir adet hassas terazi, bir adet ruhsatsız pompalı tüfek, 10 adet tüfek kartuşu ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 34 zehir taciri yakalandı
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