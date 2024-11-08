İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 43 şüpheli tutuklandı

Sancaktepe ve Sultanbeyli'de uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair tespitler sonucunda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde emniyet güçleri tarafından 4 Kasım günü eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 65 şüpheliden 47'si yakalanırken 7 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlendi.

43 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 47 şüpheli emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık şüphelileri "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlik ise 43 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Şüphelilerden 7 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edilirken, 11 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmaları devam ediyor.