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Giriş Tarihi: 5.9.2022 15:26

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 5 kilogramı aşkın zehir ele geçirildi

İstanbul’un 7 ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda ve yapılan uygulamalarda beş kilogramı aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! 5 kilogramı aşkın zehir ele geçirildi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Sarıyer İlçesi Ferah Evler Mahallesi'nde uyuşturucu madde imalatı yapılan bir adrese baskın yaptı. M.G. isimli bir uyuşturucu madde satıcısı yakalandı. 16 kök Marihuana maddesi ele geçirildi. Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Fatih, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Şişli'de yapılan "Dar Alan" uygulamaları ve operasyonlarında 16 aranan suçlu yakalandı. İki kilo 868 gram Esrar maddesi, bir kilo 35 gram sentetik uyuşturucu, 563 gram Metamfetamin maddesi, 527 gram Eroin maddesi, 215 gram Skunk maddesi, 209 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 840 lira nakit para ele geçirildi.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 5 kilogramı aşkın zehir ele geçirildi
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