İstanbul’da uyuşturucu operasyonu!

Sokaklarda uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti. Gaziosmanpaşa, Bağcılar ve Bahçelievler'de 37 şüpheliye ait adresleri tespit eden narkotik timleri, uyuşturucu satıcılarını yakalamak için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yaptı.



ÜÇ İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda Gaziosmanpaşa, Bağcılar ve Bahçelievler'de önceden belirlenen onlarca adrese baskın yapıldı. Şüphelilere ait adreslerin kapıları koçbaşıyla açılırken adreslerde uzun süre arama yapıldı. Yapılan aramalar sonrasında bazı şüpheliler gözaltına alındı.