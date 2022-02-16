İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde İstanbul'da başta Zeytinburnu olmak üzere onlarca adreste uyuşturucu satıcılarına operasyon yaptı.





Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı.





ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon ve adreslerde arama yapıldığı sırada özel harekat timleri sokak başlarında güvenlik önlemi aldı. Adreslerde yapılan aramaların ardından çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.





Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.