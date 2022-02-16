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Giriş Tarihi: 16.2.2022 07:05

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından onlarca adreste gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde İstanbul'da başta Zeytinburnu olmak üzere onlarca adreste uyuşturucu satıcılarına operasyon yaptı.



Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı.



ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon ve adreslerde arama yapıldığı sırada özel harekat timleri sokak başlarında güvenlik önlemi aldı. Adreslerde yapılan aramaların ardından çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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İstanbul’da uyuşturucu operasyonu
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