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Giriş Tarihi: 12.4.2022 11:30 Son Güncelleme: 12.4.2022 11:40

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu!

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu!

İstanbul’da 7 uyuşturucu madde satıcısı; tek tek paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandı.

İstanbul Polisi, Bağcılar ve Güngören İlçeleri'nde "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına operasyon düzenledi. 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde satıcılarının üzerlerinde, araçlarında ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş dört kilo 159 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 499 gram Metamfetamin maddesi, 664 gram Marihuana, 201.71 gram Esrar maddesi, 570 adet uyuşturucu hap, dört hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan beş cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 215 lira nakit para ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! | Video

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu!
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