Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Giriş Tarihi: 14.6.2022 12:02

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da uyuşturucu madde satışı yapan bir kişi; satışa hazır uyuşturucu maddelerle Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Kağıthane İlçesi Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde satışı yapan B.Y. isimli bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda; 34 parça halinde satışa hazır 53,2 gram uyuşturucu madde, bir öğütücü, bir hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 355 lira ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen bir cep telefonu ele geçirildi. Hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan yasal işlem yapılan B.Y. adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan enflasyon farkı ve Temmuz zammı açıklaması ile sinyali verdi!
ASGARİ ÜCRET ZAMMI açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi! 2022 temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? 2022 asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak? Temmuz zammında son durum!
Beşiktaş’taki otomobil üzerinde cinsel ilişki rezaletinden oyuncu Zeynep S. ve Ahmet Ertan K. çıktı! O hayasızlar hakkında soruşturma
Haziran enflasyon beklentisi ne oldu? Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi yayımlandı mı? TÜFE Haziran 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Emekli zammı hesaplama ile yeni maaşlar belli oluyor! En az 1137 TL'lik zam artışı yolda: Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman verilecek? SSK ve BAĞKUR'lular için müjde haber
Ankara'da bugün okullar tatil mi, Valilik'ten açıklama geldi mi? 14 Haziran 2022 Salı Ankara hava durumu nasıl, yağmur var mı, okullar tatil olacak mı?
Son dakika! Türkiye Van'daki o buluşmayı konuşmuştu: Minik Derin, Başkan Erdoğan'ın verdiği cevabı anlattı
Bakan Koca 'Acı günümüz' diyerek duyurdu! 2 hemşireden üzücü haber...
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA