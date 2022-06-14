İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Kağıthane İlçesi Hamidiye Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde satışı yapan B.Y. isimli bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda; 34 parça halinde satışa hazır 53,2 gram uyuşturucu madde, bir öğütücü, bir hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 355 lira ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen bir cep telefonu ele geçirildi. Hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan yasal işlem yapılan B.Y. adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.