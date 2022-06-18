İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Kağıthane İlçesi'ne bağlı Çeliktepe Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde yetiştirildiğini tespit etti ve adrese baskın düzenledi. Operasyonda M.S. (40) isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda; yetiştirilmek üzere yedi saksı içerisine ekilmiş halde 11 kök Hint Keneviri ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen M.S., "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.