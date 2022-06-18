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Giriş Tarihi: 18.6.2022 12:00

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul’daki evinde uyuşturucu madde yetiştiren bir kişi; Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalandı. Yedi saksı içerisine ekilmiş halde 11 kök Hint Keneviri ele geçirildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Kağıthane İlçesi'ne bağlı Çeliktepe Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde yetiştirildiğini tespit etti ve adrese baskın düzenledi. Operasyonda M.S. (40) isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda; yetiştirilmek üzere yedi saksı içerisine ekilmiş halde 11 kök Hint Keneviri ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen M.S., "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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