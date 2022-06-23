Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; O.S. (41) ve M.T. (31) isimli iki kişinin iki farklı adreste uyuşturucu madde yetiştirdiklerini ve sattıklarını tespit etti. Beylikdüzü Barış Mahallesi'ndeki iki adrese düzenlenen operasyonda O.S. (41), M.T. (31), S.K.(27) ve M.T. (29) isimli dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu | Video

Adreslerde yapılan aramalarda 75 kök Hint Keneviri maddesi, 25 uyuşturucu hap, 25.3 gram Esrar maddesi, 2'si kuru sıkı toplamda dört ruhsatsız tabanca ve 48 mermi ele geçirildi. Üç kişi tutuklandı. Bir şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.